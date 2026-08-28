CWB Automotive Electronics A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CWB Automotive Electronics A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 CNY gegenüber 0.140 CNY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.89 Prozent auf 441.8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 464.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch