CVS Health vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CVS Health hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 216.99 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 61.27 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 149’499.60 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113’657.16 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch