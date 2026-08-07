CVS Health: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CVS Health hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 536.20 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 560.78 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch