CVS Health: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CVS Health hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 167.99 ARS. Im Vorjahresviertel waren -277.230 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162’575.61 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 136’681.00 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch