CVS Health informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CVS Health stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2.31 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 0.800 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 98.94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch