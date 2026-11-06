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06.11.2026 06:37:00
CVS Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
CVS Health äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3.130 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108.40 Milliarden USD im Vergleich zu 102.88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1.65 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 104.80 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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