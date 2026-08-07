CVS Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CVS Health hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3.20 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.11 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 146.90 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 7.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137.01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch