CVS Health hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CVS Health gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.35 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -4.310 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 151.75 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141.68 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 7.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch