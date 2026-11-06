CVS Health gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CVS Health liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CVS Health die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 556.86 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 560.58 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch