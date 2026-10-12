CVS Bay Area verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CVS Bay Area hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CVS Bay Area ein Ergebnis je Aktie von -22.750 JPY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Bay Area im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch