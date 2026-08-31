CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend in Grün
Die Aktie von CVS Health gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 94,07 USD.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 94,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'682 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 94,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 229'766 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 17,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 69,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 7,98 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
20:27
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend in Grün (finanzen.ch)
|
16:29
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu CVS Health Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.