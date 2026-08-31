CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend in Grün

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 94,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'682 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 94,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 229'766 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 17,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 69,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 7,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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