CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 93,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'665 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 93,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 74'144 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,98 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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