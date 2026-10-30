CVS Health Aktie News: CVS Health zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Das Papier von CVS Health legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 90,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,80 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 325'950 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 21,79 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD ab. Mit einem Kursverlust von 23,47 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber -3,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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