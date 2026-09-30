CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 86,00 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 85,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 486'016 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. 28,66 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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