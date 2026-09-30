CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit Abschlägen
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 86,00 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 86,00 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 85,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 486'016 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. 28,66 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
30.09.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)