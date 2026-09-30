CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit Abschlägen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 85,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'709 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 85,45 USD. Bei 87,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 147'073 CVS Health-Aktien.

Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,93 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 69,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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