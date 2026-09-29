CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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29.09.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health gibt am Dienstagabend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 86,84 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 86,84 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 86,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,10 USD. Bisher wurden heute 463'572 CVS Health-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 27,42 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 69,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 19,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 106.11 Mrd. USD gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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