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CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

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29.09.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health gibt am Nachmittag nach

CVS Health Aktie News: CVS Health gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 86,95 USD.

CVS Health
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Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 86,95 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'685 Punkten steht. Im Tief verlor die CVS Health-Aktie bis auf 86,73 USD. Bei 87,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 138'676 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 27,26 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 20,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,02 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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