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28.10.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 90,04 USD.
Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 90,04 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'729 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 89,91 USD. Bei 90,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 356'086 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 22,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,53 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,78 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. CVS Health gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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