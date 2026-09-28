CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend tiefer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 88,34 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'698 Punkten steht. In der Spitze büsste die CVS Health-Aktie bis auf 88,05 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 532'928 Stück.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Abschläge von 21,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 106.11 Mrd. USD gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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