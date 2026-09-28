CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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28.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 89,34 USD.
Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 89,34 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. Bei 90,02 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 89,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 209'203 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 23,86 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,17 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,02 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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