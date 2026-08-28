CVS Health Aktie News: CVS Health legt am Freitagabend zu

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,89 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,40 USD. Bisher wurden heute 210'550 CVS Health-Aktien gehandelt.

Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106.11 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,98 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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