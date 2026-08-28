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28.08.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health reagiert am Freitagnachmittag positiv

CVS Health Aktie News: CVS Health reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 93,41 USD zu.

CVS Health
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Das Papier von CVS Health konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 93,41 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 93,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 78'370 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 98.94 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 7,98 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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