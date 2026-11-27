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27.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Freitagabend auf grünem Terrain
Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 82,61 USD zu.
Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 82,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'297 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,24 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'061'261 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 110,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 33,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. Am 04.11.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 108.40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102.88 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,28 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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