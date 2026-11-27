Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 82,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'244 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 83,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,35 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 148'542 Aktien.

Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 69,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 18,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus. Am 04.11.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von -3,13 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 108.40 Mrd. USD gegenüber 102.88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte CVS Health am 17.02.2027 präsentieren.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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