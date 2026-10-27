CVS Health Aktie News: CVS Health wird am Dienstagabend ausgebremst

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 91,25 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'728 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,08 USD aus. Bei 92,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 311'968 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,26 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 69,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,80 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.11 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 8,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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