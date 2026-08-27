CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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27.08.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 93,51 USD.
Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 93,51 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'717 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,10 USD nach. Bei 93,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 263'094 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 18,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,64 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106.11 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,98 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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