CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag im Minus

Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 93,15 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,10 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 97'726 CVS Health-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 15,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 25,36 Prozent Luft nach unten.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106.11 Mrd. USD im Vergleich zu 98.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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