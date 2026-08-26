CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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26.08.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 94,62 USD.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 94,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'673 Punkten steht. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 94,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 240'382 CVS Health-Aktien.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 26,52 Prozent sinken.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.11 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2026 7,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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