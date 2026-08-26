CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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26.08.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag gesucht
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 94,07 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 94,07 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 94,21 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 93,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 98'827 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Gewinne von 17,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,09 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 106.11 Mrd. USD gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 7,98 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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