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25.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Mittwochabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von CVS Health. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 81,68 USD zu.
Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 81,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'184 Punkten liegt. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,51 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 565'390 CVS Health-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 14,88 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus. CVS Health liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von -3,13 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102.88 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 108.40 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,28 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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