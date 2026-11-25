|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 81,18 USD.
Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 81,18 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'998 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,34 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 80,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 189'397 Stück.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 108.40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,36 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2026 8,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
25.11.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
25.11.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CVS Health-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.11.26
|CVS break-up shows how M&A-first strategy is not the healthiest option (Financial Times)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu CVS Health Corp
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.