Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 81,18 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'998 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,34 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 80,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 189'397 Stück.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 108.40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,36 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2026 8,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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