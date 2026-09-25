CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit positiven Vorzeichen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 87,80 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'742 Punkten tendiert. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 88,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 85,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 592'924 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 26,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 20,81 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 98.94 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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