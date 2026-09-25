CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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25.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CVS Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 85,58 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 85,58 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,59 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 174'240 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Gewinne von 29,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,02 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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