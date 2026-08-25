CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagabend tiefer

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 93,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,73 USD aus. Bei 94,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 239'280 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,92 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 69,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 7,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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