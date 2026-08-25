CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 92,97 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 92,97 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119'241 CVS Health-Aktien.

Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 15,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,53 USD am 31.03.2026. Abschläge von 25,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.11 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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