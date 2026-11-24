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24.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 81,94 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 81,94 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'204 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,96 USD. Bei 79,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 550'081 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,04 Prozent. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 17,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,74 USD belaufen. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber -3,13 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 108.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 102.88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 8,28 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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