CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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24.09.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend Verlust reich
Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 84,82 USD abwärts.
Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 84,82 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'707 Punkten liegt. Im Tief verlor die CVS Health-Aktie bis auf 84,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,83 USD. Zuletzt wurden via New York 547'982 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 21,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2025. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 98.94 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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