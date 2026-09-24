CVS Health Aktie News: CVS Health am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Bei der CVS Health-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 85,93 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'689 Punkten steht. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 86,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,95 USD nach. Mit einem Wert von 85,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 254'665 Aktien.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Bei 69,53 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,09 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 98.94 Mrd. USD umsetzen können.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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