Die CVS Health-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 79,65 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'252 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 77,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 78,48 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 703'712 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,71 Prozent.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 USD je Aktie ausschütten. CVS Health veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresviertel waren -3,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 108.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102.88 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,28 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus

Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig

Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?