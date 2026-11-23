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23.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag billiger
Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 79,93 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 79,93 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'285 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 77,74 USD. Bei 78,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 257'420 CVS Health-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,65 USD. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,53 USD am 31.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 USD aus. Am 04.11.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 108.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.88 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die CVS Health-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,28 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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