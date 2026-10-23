CVS Health Aktie News: CVS Health am Freitagabend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 93,43 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'632 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,23 USD aus. Mit einem Wert von 94,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 220'668 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 18,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 25,58 Prozent sinken.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je CVS Health-Aktie. Am 05.08.2026 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Am 03.11.2027 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,05 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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