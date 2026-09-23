CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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23.09.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 85,91 USD.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 85,91 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 85,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,55 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 428'297 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Mit einem Zuwachs von 28,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 19,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,02 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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