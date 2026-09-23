CVS Health Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von CVS Health

Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 86,04 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 85,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 188'170 CVS Health-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,65 USD. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 22,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 69,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 19,19 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 8,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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