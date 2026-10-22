CVS Health Aktie News: CVS Health am Donnerstagabend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 93,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'657 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,27 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 292'278 Stück.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 17,91 Prozent zulegen. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 25,91 Prozent sinken.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können CVS Health-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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