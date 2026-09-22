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22.09.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von CVS Health

CVS Health Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von CVS Health

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 87,49 USD.

CVS Health
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 87,49 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 86,68 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418'855 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 110,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 20,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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