CVS Health Aktie News: CVS Health reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 88,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 88,24 USD. Bei 87,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 121'003 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,53 USD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 26,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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