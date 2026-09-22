CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 88,15 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 88,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 88,24 USD. Bei 87,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 121'003 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,53 USD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 26,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
16:29
|CVS Health Aktie News: CVS Health reagiert am Dienstagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
21.09.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu CVS Health Corp
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.