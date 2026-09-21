CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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21.09.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend leichter
Die Aktie von CVS Health gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CVS Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 87,35 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,7 Prozent auf 87,35 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'768 Punkten steht. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,20 USD nach. Bei 88,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 467'110 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,67 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 25,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 8,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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