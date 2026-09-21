CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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21.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 87,27 USD nach.
Um 16:28 Uhr fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 87,27 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'721 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,20 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220'990 CVS Health-Aktien.
Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD an. 26,79 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Abschläge von 20,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.11 Mrd. USD – ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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