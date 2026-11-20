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20.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend im Aufwind
Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 81,90 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 81,90 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'982 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 82,31 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 81,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 961'414 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,10 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 15,10 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Am 04.11.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 102.88 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,28 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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