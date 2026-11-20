Um 16:28 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 81,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'110 Punkten notiert. Bei 81,94 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,64 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 468'051 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 35,20 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber -3,13 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 108.40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte CVS Health am 17.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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